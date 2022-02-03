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لبنان
المشنوق يتحدى بهاء الحريري والعائلة ترفض المبايعة
Lebanon 24
03-02-2022
|
22:23
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ع انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد الانتخابي مؤقتا ، كانت لافتة لغة التحدّي التي تناول بها النائب نهاد المشنوق، من دار الفتوى، مواقف بهاء الحريري وأوهام القدرة على استعادة مكانة والده وشقيقه، متهماً إياه بالسعي للانتقام منهما.
ووفقا لمعلومات" الديار" فان بهاء الحريري حاول الاتصال بعمته النائب بهية الحريري في محاولة منه للحصول على «تذكية» عائلية لدخوله الى المعترك السياسي، لكنه اخفق في الحصول على دعمها، وجددت في هذا الاطار موقفها الداعم الذي تبنته العام 2017 عند احتجاز سعد الحريري في الرياض، عندما اكدت انها لن تسمح لاي شخص في تجاوز سعد وتضحياته طوال السنوات الماضية، ولن «تبايع» اي شخصية اخرى من العائلة، وفي السياق نفسه رفض امين عام تيار المستقبل احمد الحريري اي تواصل مع بهاء. وفي هذا السياق، كشف النائب نهاد المشنوق بعد زياره الشيخ دريان أنه في العام 2017، حين «استقال» الرئيس سعد الحريري من السعودية، انتظر بهاء الحريري طويلا مبايعة عائلية لم يحصل عليها، وأجرى خلالها اتصالات مع الجميع، والآن يقوم بالاتصالات نفسها.
وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن":وجه وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق سلسلة رسائل من على منبر دار الفتوى، من باب تحديد اولى قواعد مرحلة «ما بعد سعد الحريري»، ولو أنّه أقرّ أنها لا تزال «غير واضحة المعالم»، من خلال عزل مسار بهاء الحريري عن نهج الحريرية الوطنية خصوصاً وأنّ الأخير «يحاول اسقاط نفسه بـ»البراشوت» كوريث شرعي لهذا المشروع فقط لكونه يحمل «بطاقة هويّة كتب في خانة اسم الوالد: «رفيق الحريري»، لا وهذا يعني أنّه قادر على قيادة المشروع ولا أنّه يملك القدرة، ولا أنّه يحمل الخبرة في معرفة مسيرة الوالد ومتابعتها»، كما قال المشنوق الذي وصف مشروع بهاء بـ»الثأري» من والده وشقيقه.
وكتبت" البناء" أعلن بهاء الحريري انخراطه في الحياة السياسيّة بشكل مباشر وسط معلومات بأنه سيحضر الى بيروت في ذكرى 14 شباط بالتوازي مع تأكيد مصادر مستقبلية لـ”البناء” بأن سعد الحريري سيعود أيضًا الى بيروت لإحياء ذكرى والده، شن النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى خلال لقائه المفتي عبد اللطيف دريان، هجوماً على بهاء الحريري،فقال: “الباب مفتوح لكلّ من يريد العمل في الحقل العام. ولا أحد يمكنه أن يمنع أحداً. لكن الارتكاز إلى بطاقة الهويّة حيث كتب في خانة اسم الوالد: “رفيق الحريري”، لا يعني أنّه قادر على قيادة المشروع ولا أنّه يملك القدرة، ولا أنّه يحمل الخبرة في معرفة مسيرة الوالد ومتابعتها”. وأسف المشنوق لقوله “إنّه لا يعرف مسيرة والده ولا عايشها، وبعد 15 سنة يبدو كأنّه جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه. وهذا ما يؤلم، وليس أنّه يرغب في العمل السياسي”، وكشف المشنوق أن غياب سعد الحريري مؤقت.
وذكرت الشرق الاوسط" ان انجاز رؤية مشتركة تشكّل حاضنة لإنقاذ البلد، يرتبط بعودة الحريري إلى بيروت قبل 14 شباط الجاري، من دون أن تجزم بما إذا كان سيوجّه رسالة إلى اللبنانيين في ذكرى اغتيال والده أم سيكتفي بوقفة له أمام ضريحه.
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