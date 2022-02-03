شيّا الى دار الفتوى؟

علمت "الديار" انه من المرتقب ان تقوم السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيّا بزيارة قريبة الى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، لابلاغه موقف بلادها الداعم لان تكون دار الافتاء "مظلة" دينية - سياسية لجمهور تيار المستقبل والنواب الملحقين به والذين يريدون الترشح مجددا بعيدا عن "عباءة" التيار "الازرق"، وقد مهدت لهذه الخطوة باتصالات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.