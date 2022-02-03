لبنان

تعيينات مجلس القضاء الأعلى في هذا الموعد

Lebanon 24
03-02-2022 | 22:28
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عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة أمس للبحث بجملة ملفات على جدول أعماله، وأشارت المعلومات الى أن المجلس درس مشروع التشكيلات القضائية الجزئية والأجواء إيجابية لكن التعيينات ستبت بين الإثنين والثلاثاء.
( البناء)
 
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