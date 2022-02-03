تعيينات مجلس القضاء الأعلى في هذا الموعد

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة أمس للبحث بجملة ملفات على جدول أعماله، وأشارت المعلومات الى أن المجلس درس مشروع التشكيلات القضائية الجزئية والأجواء إيجابية لكن التعيينات ستبت بين الإثنين والثلاثاء.

( البناء)