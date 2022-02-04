سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط

أشارت صفحة "الارصاد الجوية في لبنان" على موقعها عبر "فيسبوك" إلى ان شهر شباط هذا العام سوف يسجل في تاريخ العواصف الثلجية في لبنان وموجات الصقيع والحرارة.

وأضافت الصفحة أولاً: من 3 شباط حتى 5 شباط هناك منخفض جوي عالي الفعالية وكثير الامطار والثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر.

ثانياً: استراحة جوية قصيرة حتى 9 شباط في 9 شباط وحتى 11 شباط سوف يتعرض لبنان إلى حالة جوية قوية إما ستكون موجة صقيع قوية جافة ويتشكل الجليد على ارتفاعات متدنية، اما عاصفة ثلجية سريعة الحركة والثلوج على الارتفاعات المتدنية مع موجة صقيع قوية ويتشكل الجليد على ارتفاعات متدنية "اي حرارة متدنية جداً قادمة إلى لبنان في هذه الفترة."

ثالثاً: الفترة بين 12 شباط وحتى 15 شباط سوف تضرب عاصفة ثلجية من الطراز الثقيل لبنان والثلوج على ارتفاعات متدنية.

رابعاً: الفترة بين 16 و حتى آخر شهر شباط ستضرب عاصفة ثلجية لبنان والثلوج على ارتفاعات متدنية.

إليكم طقس الأيام المقبلة:

اليوم الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يتشكل ضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر نهارا وينحدر مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1200 متر مع تدني درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار محلية خصوصا في المناطق الجنوبية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 مر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة التي تشتد ليل الاحد/الاثنين مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتتدنى ليلا لتلامس ال 1200 متر .