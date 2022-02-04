لبنان

مع بدء المنخفض الجوي... إليكم حال الطرقات الجبليّة صباح اليوم!

Lebanon 24
04-02-2022 | 00:33
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان- حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، القموعة – القبيات، مرجحين – مشمش، معاصر الشوف – كفريا، تنورين – حدث الجبة وتنورين – اللقلوق.

كما اعلن التحكم بأنّ الطريق من القبيات - الهرمل سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.

أما طريق مرجعيون - راشيا باتجاه البقاع الغربي فهي سالكة امام جميع المركبات، كذلك طريق جزين – كفرحونة.

وذكرت غرفة التحكم أنّ طريق شبعا - كفرشوبا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد وطريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.

كما أفادت بأنّ طريق شبعا – عين عطا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، أما الطريق من عشقوت ميروبا باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.

كذلك أفيد بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.
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