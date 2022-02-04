ما سبب الارتفاع المستمر لاسعار المحروقات؟

بعد الزيادة التي شهدها جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم وأمس، شرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ "ارتفاع أسعار المحروقات اليوم سببه ارتفاع سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً والذي احتسب 21589 بدلاً من 20689 ليرة".