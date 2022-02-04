لبنان

ما سبب الارتفاع المستمر لاسعار المحروقات؟

Lebanon 24
04-02-2022 | 00:44
A-
A+
Doc-P-914746-637795576423228050.jpg
Doc-P-914746-637795576423228050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الزيادة التي شهدها جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم وأمس، شرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ "ارتفاع أسعار المحروقات اليوم سببه ارتفاع سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً والذي احتسب 21589 بدلاً من 20689 ليرة".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:04 | 2022-02-04
05:00 | 2022-02-04
04:50 | 2022-02-04
04:49 | 2022-02-04
04:36 | 2022-02-04
04:27 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website