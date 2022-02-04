لبنان

ميقاتي يرأس اجتماعين اليوم لانجاز ارقام الموازنة والكهرباء قبل جلسة الحكومة الخميس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2022 | 01:00
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حدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موعد الجلسة الاخيرة لدرس الموازنة واقرارها الخميس المقبل في القصر الجمهوري، على ان تكون الايام القليلة الفاصلة عن الجلسة لمراجعة مشروع قانون الموازنة في ضوء المناقشات  الوزارية التي جرت على مدى ايام في السراي الحكومي.

وفي هذا السياق سيعقد رئيس الحكومة اجتماعا التاسعة والنصف صباح اليوم يضم وزير المال يوسف خليل ومدير عام المالية جورج معراوي، كما سيرأس عند الخامسة عصرا اجتماعا يضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لاستكمال البحث في ملف  خطة الكهرباء والتزاماتها المالية.

وقد عبّر رئيس الحكومة امام زواره عن ارتياحه لمسار المناقشات في موضوع الموازنة، وقال " ان الهم الاول الذي حكم هذا النقاش هو التخفيف قدر المستطاع الاعباء عن اللبنانيين، لكن في النهاية نحن امام واقع مالي صعب وعلينا المواءمة بين الحاجات والامكانات والخروج بموازنة تشكل قدر المستطاع خطوة اساسية على طريق الاصلاحات المطلوبة".

وأبدى تفاؤله بانجاز  الموازنة في مهلة معقولة في المجلس النيابي،وبأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا الملف".

وكان ميقاتي قد تشاور امس مع رئيس الجمهورية ميشال عون في اجواء مناقشات الموازنة فور انتهاء مجلس الوزراء في السراي.

وعلى الخط النيابي تفيد المعلومات ان لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري توجّهاً الى الاسراع في درسها في لجنة المال والموازنة واحالتها الى الامانة العامة لمجلس النواب حيث سيحدد بري جلسة للهيئة العامة على الفور لمناقشتها واقرارها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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