لوائح موحّدة لحلفاء الحزب، وهؤلاء مرشحو "أمل"

خطت قوى الثامن من اذار خطوات كبيرة في اتجاه توحيد جهودها الانتخابية وتشكيل لوائحة مشتركة في غالبية الدوائر والاقضية الانتخابية وذلك بعدما بات التحالف بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي شبه محسوم، وفق مصادر معنية.

اضافت " انه وبإستثناء بعض الدوائر المحدودة التي لا يزال حزب الله يعمل فيها على ايجاد صيغ مشتركة بين احزاب قوى الثامن من اذار، فإن باقي الدوائر الانتخابية ستشهد تحالفا انتخابيا شاملا بين شخصيات واحزاب هذه القوى".

بالتوازي ، في سياق تحضيرات حركة أمل للاستحقاق الانتخابي ، قالت مصادر مطلعة لـ"لبنان 24 "إن هناك قرارا بإعادة ترشيح معظم الاسماء التي ترشحت في العام 2018 وبالتالي التجديد لمعظم نواب "كتلة التحرير والتنمية"، باستثناء النائب محمد نصر الله الذين لن يترشح (علما أن ترشيح النائب علي خريس لم يحسم بعد)، ما يعني أن ما قيل في وقت سابق عن توجه في الحركة لافساح المجال أمام وجوه جديدة ليس دقيقا خاصة وان عددا من النواب الحاليين تبلغوا بانهم باقون ( النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر وعلي بزي وعناية عز الدين وهاني قبيسي).