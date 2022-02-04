لبنان

لوائح موحّدة لحلفاء الحزب، وهؤلاء مرشحو "أمل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-02-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-914753-637795592681557790.JPG
Doc-P-914753-637795592681557790.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خطت قوى الثامن من اذار خطوات كبيرة في اتجاه توحيد جهودها الانتخابية وتشكيل لوائحة مشتركة في غالبية الدوائر والاقضية الانتخابية وذلك بعدما بات التحالف بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي شبه محسوم، وفق مصادر معنية.

اضافت " انه وبإستثناء بعض الدوائر المحدودة التي  لا يزال حزب الله يعمل فيها على ايجاد صيغ مشتركة بين احزاب قوى الثامن من اذار، فإن باقي الدوائر الانتخابية ستشهد تحالفا انتخابيا شاملا بين شخصيات واحزاب هذه القوى".

بالتوازي ، في سياق تحضيرات حركة أمل  للاستحقاق  الانتخابي ، قالت مصادر مطلعة لـ"لبنان 24 "إن هناك قرارا بإعادة ترشيح معظم الاسماء  التي ترشحت في العام 2018 وبالتالي التجديد لمعظم  نواب "كتلة التحرير والتنمية"، باستثناء النائب محمد نصر الله الذين لن يترشح (علما أن ترشيح النائب علي خريس لم يحسم بعد)، ما يعني أن ما قيل في وقت سابق عن توجه في الحركة لافساح المجال أمام وجوه جديدة ليس دقيقا خاصة وان عددا من النواب الحاليين تبلغوا بانهم باقون ( النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر وعلي بزي وعناية عز الدين وهاني قبيسي).

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:04 | 2022-02-04
05:00 | 2022-02-04
04:50 | 2022-02-04
04:49 | 2022-02-04
04:36 | 2022-02-04
04:27 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website