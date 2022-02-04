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لبنان
ميقاتي من بعبدا: الكهرباء إما أن تكون "كل الوقت أو ما تكون"
Lebanon 24
04-02-2022
|
03:30
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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن موضوع سلفة الكهرباء سيكون خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب، مشدداً على ان الحكومة تريد خطة واحدة متكاملة للكهرباء ولن توافق على اي سلفات.
ميقاتي وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قال: "مشروع الكهرباء سيكون مشروع قانون منفصل وسيحال إلى مجلس النواب"، مشدداً على ان الكهرباء يجب أن تكون إما "كل الوقت أو ما تكون".
وتابع ميقاتي: "وضعت فخامة الرئيس في اجواء مناقشة الموازنة داخل مجلس الوزراء ورفعها الى مجلس النواب في صيغتها النهائية على ان تعقد جلسة يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، الساعة 2 بعد الظهر. وتم البحث في اللقاء الذي عقد في تركيا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحرضه على العلاقات مع لبنان".
ولفت ميقاتي الى أن مجلس الوزراء بات أمام جدول أعمال كبير، نظراً لتراكم العديد من الملفات، وفي هذا الاطار، قال: "أبلغت الرئيس دعوتي مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي لبت القرارات المناسبة".
وفي ما يلي التصريح الكامل للرئيس ميقاتي من بعبدا:
التقيت فخامة الرئيس ووضعته في الاجواء التي سادت في الايام الاخيرة، لجهة مناقشة مشروع قانون الموازنة داخل مجلس الوزراء والانتهاء منه في الجلسة المقبلة ان شاء الله، تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب بصيغته النهائية، واتفقنا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا عند الثانية بعد الظهر على ان ينتهي المجلس من درسه الموازنة في اليوم نفسه، حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات. اما الموضوع الثاني الذي تحدثنا فيه، فهو اجواء زيارتي الى تركيا ولقائي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ونقلت الى الرئيس عون تحيات الرئيس التركي وحرصه على افضل العلاقات مع لبنان.
ونظراً الى وجود العديد من المواضيع المتراكمة التي يجب درسها في مجلس الوزراء، ابلغت فخامة الرئيس دعوتي المجلس الى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ القرارات المناسبة.
سئل: هل ستكون هناك سلفة للكهرباء؟
اجاب: وضعت فخامة الرئيس في اجواء هذا الموضوع ايضاً، ومبدئياً ستكون سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب. يجب ان نعتمد اما وجود الكهرباء بشكل دائم ام لا، فالحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو امر يعارضه الوزراء، فنحن نحتاج الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن. لقد اتفقنا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي.
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