أزمة النفايات عادت!

من جديد عادت أزمة النفايات إلى الواجهة، فشوارع عديدة في منطقتي بيروت والمتن غارقة ومكدسة بالنفايات مع انبعاث الروائح الكريهة منها .

في السابق كانت الشركات المتعهدة بإزالة وجمع النفايات تقوم بمهامها قرابة الـ3 الى 5 أيام اسبوعياً، ثم أصبحت تقوم بالتنظيف مرتين في الأسبوع، أما اليوم فسبب عودة النفايات غير معلوم، علما ان مطمر "الجديدة" سيستنفد قدرته على استيعاب النفايات في شهر شباط الحالي، ومطمر "الكوستابرافا" سيفيض بقدرته الاستيعابية في شباط 2023.

ومع هطول الأمطار بشكل كثيف ستطرأ مشكلة جديدة مع اختلاط ترسبات النفايات والاكياس المكدسة على الطرقات بمياه الامطار والفيضانات، مما يجعلنا أمام مشهد مماثل لما شهده لبنان عام 2015.