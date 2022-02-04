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لبنان
بسبب الثلوج... هل فتحت المدارس أبوابها في القرى البقاعية؟
Lebanon 24
04-02-2022
|
01:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الثلوج قطعت طرقات قرى بقاعية ما أدى الى إقفال غالبية المدارس ابوابها.
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