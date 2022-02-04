لبنان

معاناة في الدوائر الرسمية.. وهذا ما جرى في النبطية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2022 | 02:15
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مع استمرار الأزمة الداخلية، تتواصل معاناة المواطنين في انجاز معاملاتهم الادارية ، وهذا ما جرى أمس في دائرة مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في النبطية، حيث اشتكى المواطن حسن درويش،وهو مدير  مكتب لتأمين السيارات، من نقص في المواد ما يؤخر عمليات اتمام المعاملات الادارية.
وفي حديث عبر "لبنان 24" أشار درويش الى ان النافعة تعاني منذ أكثر من 8 شهر من عدم وجود المازوت، والقرطاسية إضافة الى الكثير من الأمور الأخرى الضرورية، ما دفع معقبي  المعاملات الى التحرك لتأمين المستلزمات، وتسهيل عملهم، لافتاً الى ان الأموال التي تدخل يومياً الى هذه الدوائر كفيلة بتأمين الحاجات الاساسية.
وقال: في كثير من الاحيان يقطع المواطن مسافات كبيرة في بعض الوقت، وفي ظل الغلاء الفاحش للبنزين، من أجل تسجيل سيارة، وما ان يصل الى المركز حتى يعرف أن لا مازوت، أو لا قرطاسية لتسجيل السيارة وتخليص المعاملة، فيرجع ادراجه ليعود في يوم آخر.
ومن هنا، يتابع درويش، جاء اتصالي بوزير الداخلية لتقديم شكوى شخصية بهذا الموضوع، الاّ ان الوزير أصر على معرفة من أين حصلت على رقمه الشخصي، من دون أن يستمع الى الشكوى، ملوحا باللجوء الى فرع المعلومات لمحاسبتي.
واذ أكد ان جهة حزبية فاعلة هي من اعطته رقم الوزير الخاص، دعا المواطن الى الدفاع عن حقه وعدم السكوت عن التجاوزات التي تحصل، لأن الأمر لم يعد قبولاً على الاطلاق.
وفي اتصال مع مكتب وزير الداخلية، نفى ما تردد عن تلويح  الوزير باللجوء الى فرع المعلومات لمحاسبة المواطن. 
وقال المكتب "لقد استمع الوزير الى الشكوى، رغم انشغاله بجلسة الحكومة واوعز الى المعنيين بمتابعة الموضوع".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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