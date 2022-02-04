الفرزلي يتحدّث عن الانتخابات.. ماذا قال عن تحالف "حزب الله" و "الوطني الحر"؟

كشف نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن "حزب الله والتيار الوطني الحر اتفقا على التحالف والتعاون في كل الدوائر المشتركة"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن توقع نتائج الانتخابات إذ أن الساحة مليئة بالمفاجآت".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أعلن الفرزلي ترشحه في البقاع، مؤكداً أنّ وزارة الداخلية تقوم بواجباتها على أكمل وجه في التحضيرات اللوجستية والاجراءات اللازمة لحصول الاستحقاق الانتخابي في موعده، لافتاً الى أن "هذا الاستحقاق ضروري ولا يمكن التهاون به".

وعن مشروع الموازنة، لفت الفرزلي الى انه "سيصار إلى درس الموازنة بعد إحالتها الى مجلس النواب سواء لناحية الانتقاد أو التأييد، وهي معرضة للتغيير".