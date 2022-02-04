لبنان

مصير أموال المودعين في المصارف.. خبير اقتصادي يكشف

Lebanon 24
04-02-2022 | 02:10
A-
A+
Doc-P-914781-637795634106789789.jpg
Doc-P-914781-637795634106789789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث عبر "صوت كل لبنان" ان الموازنة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها وهي تحمل عجزاً بقيمة 15 ألف مليار ليرة، الاّ ان الجزء الإيجابي هو نزول الدولار خلال فترة مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء.

 

وأكد مارديني ان الحل في تثبيت سعر الصرف يكون بإنشاء مجلس نقد.

 

ورأى مارديني أن سلفة قطاع الكهرباء ستمرّ في نهاية المطاف، معتبراً ان هذا الملف مسؤول عن جزء كبير من الدين العام.

 

وحول كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ان أموال المودعين ليست لدى المركزي، قال مارديني ان الجزء الأكبر من الودائع هي لدى مصرف لبنان الذي لا يريد الاعتراف بالخسائر.

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-02-04
06:06 | 2022-02-04
08:35 | 2022-02-04
08:22 | 2022-02-04
08:18 | 2022-02-04
08:10 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website