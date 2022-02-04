مصير أموال المودعين في المصارف.. خبير اقتصادي يكشف

اعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث عبر "صوت كل لبنان" ان الموازنة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها وهي تحمل عجزاً بقيمة 15 ألف مليار ليرة، الاّ ان الجزء الإيجابي هو نزول الدولار خلال فترة مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء.

وأكد مارديني ان الحل في تثبيت سعر الصرف يكون بإنشاء مجلس نقد.

ورأى مارديني أن سلفة قطاع الكهرباء ستمرّ في نهاية المطاف، معتبراً ان هذا الملف مسؤول عن جزء كبير من الدين العام.

وحول كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ان أموال المودعين ليست لدى المركزي، قال مارديني ان الجزء الأكبر من الودائع هي لدى مصرف لبنان الذي لا يريد الاعتراف بالخسائر.