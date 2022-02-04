لبنان

جعجع يعيد ترشيح ستريدا جعجع وجوزيف اسحق في قضاء بشري

Lebanon 24
04-02-2022 | 02:41
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أعلن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إعادة ترشيح النائبين ستريدا جعجع وجوزيف اسحق عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري لإنتخابات 2022.
 
وقال خلال اجتماع في المقر العام للحزب في معراب، "إن قضاء بشري هو النموذج لفعاليّة عمل حزب "القوّات اللبنانيّة"، فقد استطعنا في هذا القضاء تحقيق نجاح باهر لسبب بسيط وهو مقدار الثقة التي اعطانا إياها أهل هذا القضاء بنسبة تفوق الـ70%، الأمر الذي أدى إلى وصول فريق عمل متجانس ومتناسق ومتراص إلى سدّة المسؤوليّة في المستويات كافة: النواب، رئيس الإتحاد، رؤساء البلديات والمخاتير".
وأشار جعجع إلى ان "نجاحنا في تطبيق هذا النموذج من إدارة الشأن العام في قضاء بشري مكننا من تحقيق النقلة الإنمائيّة النوعيّة التي سبق أن وضعنا لها خطّة طويلة الأمد بدأنا بتنفيذها منذ وصولنا إلى سدّة المسؤوليّة في القضاء سنة 2005 ووصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه ولا نزال نعمل لتنفيذ الخطة كاملة".
 
وتابع "اليوم يدق على أبواب الوطن أخطار عدّة فالمعركة الانتخابية ليست فقط داخل القضاء وإنما على مساحة الوطن وعلى كل فرد منا أن يدرك أنه عبر الورقة التي سيدلي بها في صندوق الاقتراع إنما هو يختار أي لبنان يريد، وأنا كلّي إيمان أن أهلنا في القضاء يريدون لبنان "الجمهوريّة القويّة"، لبنان السيّد الحر المستقبل الذي لا دويلة فيه ولا سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، لا لبنان التابع لمحاور وسياسات إقليميّة والمنغمس في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل".
 
 

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