جعجع يعيد ترشيح ستريدا جعجع وجوزيف اسحق في قضاء بشري

أعلن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إعادة ترشيح النائبين ستريدا جعجع وجوزيف اسحق عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري لإنتخابات 2022.

وقال خلال اجتماع في المقر العام للحزب في معراب، "إن قضاء بشري هو النموذج لفعاليّة عمل حزب "القوّات اللبنانيّة"، فقد استطعنا في هذا القضاء تحقيق نجاح باهر لسبب بسيط وهو مقدار الثقة التي اعطانا إياها أهل هذا القضاء بنسبة تفوق الـ70%، الأمر الذي أدى إلى وصول فريق عمل متجانس ومتناسق ومتراص إلى سدّة المسؤوليّة في المستويات كافة: النواب، رئيس الإتحاد، رؤساء البلديات والمخاتير".

وأشار جعجع إلى ان "نجاحنا في تطبيق هذا النموذج من إدارة الشأن العام في قضاء بشري مكننا من تحقيق النقلة الإنمائيّة النوعيّة التي سبق أن وضعنا لها خطّة طويلة الأمد بدأنا بتنفيذها منذ وصولنا إلى سدّة المسؤوليّة في القضاء سنة 2005 ووصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه ولا نزال نعمل لتنفيذ الخطة كاملة".