لبنان

مع بدء المنخفض الجوي... أهالي الجبال يدقون ناقوس الخطر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2022 | 03:30
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حل منخفض جويّ جديد على لبنان، وفي هذا السياق تخوف الاهالي القاطنون في المناطق الجبلية المرتفعة من فقدان مادة  المازوت من المحطات بسحر ساحر كما حل بهم منذ اسبوع عندما ضربت العاصفة ياسمين لبنان. فاضطروا  للبحث عن المازوت "بالسراج والفتيلة" من دون جدوى، وتحول المازوت الى مادة سوق سوداء بامتياز، مع قطّع الطرقات وصعوبة الإمداد نتيجة تراكم الثلوج، حيث بلغ سعر الصفيحة اكثر 600 ألف ليرة ان وجدت، في حين شوهد البعض يحمل قنينة سعة 1 ليتر لتعبئتها  نتيجة ارتفاع سعرها في السوق السوداء.

لبنان

خاص

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