توقيف شاب في طرابلس... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف الشاب ع. ر.أ. الملقب ب" ابو راضي" من قبل الاجهزة الامنية وهو من سكان منطقة القبة طرابلس.

وعلم انه مشتبه به بصلته بمجموعات ارهابية.