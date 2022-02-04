إتصالاتٌ ناشطة في الشوف - عاليه.. أسماءٌ إلى الواجهة مُجدداً

تكثّفت الإتصالات بين العديدِ من المسؤولين السياسيين في دائرة الشوف - عاليه وذلك بعد بروز معطيات جديدة على صعيد تركيب اللوائح والأسماء التي ستبرزُ خلال الانتخابات النيابية المقبلة.



ومؤخراً، تبلورت بعض التفاصيل المتعلقة بإمكانية المضي قُدماً في ترشيحات لبعض المقاعد، وسيكون ذلك من قِبل حزب "القوات اللبنانية" الذي يبحثُ حالياً في إعادة ترشيح النائب جورج عدوان أو اختيار شخصية أخرى من نسيج القوّات ذاته.



وحتى الآن، فإنّ أسهم عدوان مرتفعة وقد يُطرح اسمه من جديد من قبل حزبه قريباً، في حين أن عمليات تركيب اللوائح تذهبُ باتجاه أسماء أخرى يُبحث في أمرها مثل الوزير السابق ناجي البُستاني.