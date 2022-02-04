لبنان

إتصالاتٌ ناشطة في الشوف - عاليه.. أسماءٌ إلى الواجهة مُجدداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2022 | 03:15
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تكثّفت الإتصالات بين العديدِ من المسؤولين السياسيين في دائرة الشوف - عاليه وذلك بعد بروز معطيات جديدة على صعيد تركيب اللوائح والأسماء التي ستبرزُ خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

ومؤخراً، تبلورت بعض التفاصيل المتعلقة بإمكانية المضي قُدماً في ترشيحات لبعض المقاعد، وسيكون ذلك من قِبل حزب "القوات اللبنانية" الذي يبحثُ حالياً في إعادة ترشيح النائب جورج عدوان أو اختيار شخصية أخرى من نسيج القوّات ذاته.

وحتى الآن، فإنّ أسهم عدوان مرتفعة وقد يُطرح اسمه من جديد من قبل حزبه قريباً، في حين أن عمليات تركيب اللوائح تذهبُ باتجاه أسماء أخرى يُبحث في أمرها مثل الوزير السابق ناجي البُستاني. 

على صعيد المقعدين السنيين، فقد تبين خلال الساعات الماضية أن هناك اتصالات حصلت بين مختلف الأطراف الفاعلة في الشوف، وقد اتّضح أن الحديث يتركز حول إمكانية إعادة طرح اسم المدير العام السابق لـ"قوى الأمن الداخلي" اللواء علي الحاج عن المقعد السني في الشوف، وذلك ضمن تحالف يقوده التيار "الوطني الحر" مع حلفاء آخرين مثل النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب والحزب السوري القومي الاجتماعي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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