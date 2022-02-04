تسليم وتسلم في قيادة القطاع الغربي لـ"اليونيفيل"

نظمت قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في مقرها في شمع حفل التسليم والتسلم بين قائدها المغادر الجنرال ستيفانو لاغوريو وقائدها الجديد الجنرال ماسيميليانو ستيكّا.حضر الحفل القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول، وسفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديري، وقائد قيادة العمليات القوات المشتركة الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن مارون قبياتي، وممثلون عن الجيش الأجهزة الأمنية اللبنانية ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات محلية.والقى دل كول كلمة أشار فيها الى التزام لواء "فريولي" بتحقيق النتائج التي تم الحصول عليها. وأضاف "أشكركم جزيل الشكر على عملكم لصالح هذه الأرض وأهلها وعلى الاحتراف والتفاني اللذين ساهمتم بهما من اجل الاستقرار في جنوب لبنان. يجب أن تكونوا فخورين بهذا العمل الاستثنائي الذي انجزتموه من أجل تحقيق أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقال: عرف جنود حفظ السلام الإيطاليون دائمًا كيفية التصرف بحيادية وشفافية، وإقامة علاقات احترام متبادلة مع زملائهم في الجيش اللبناني والحصول باستمرار على موافقة بالإجماع من السلطات الرسمية والسكان المحليين، وأيضًا من خلال تنفيذ مشاريع مكتب التعاون المدني – العسكري.وحث الجنرال ديل كول رجال ونساء لواء "بوتسولو دل فريولي" على الاستمرار في المسار الذي تبعته الفرق السابقة، والعمل بتوازن ومهنية وحيادية ودبلوماسية، وفعالية، ومصداقية، واحترام.والجدير ذكره أن اللواء المنتشر المسمى لواء " بوتسولو دل فريولي "، يبدأ مهمته السادسة في لبنان والعمل تحت راية الأمم المتحدة حيث يتسلم قيادة القطاع الغربي لليونيفيل الذي يضم 3800 عنصرا من القبعات الزرقاء قادمة من 16 دولة من أصل 46 دولة مساهمة في مهمة اليونيفيل، من بينهم 1000 عنصر من الجيش الإيطالي.