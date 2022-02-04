لبنان

وديع الخازن زار القرم وبحث معه في أزمة قطاع الإتصالات

Lebanon 24
04-02-2022 | 03:21
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أعلن الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أنه زار وزير الإتصالات المهندس جوني القرم، في حضور مدير مكتبه المهندس زياد الشلفون، وعرض معه "لواقع هذا القطاع المحوري في حياة المواطنين، وفي إقتصاد البلاد وعمل المؤسسات، وتمت مقاربة للمخاطر المحدقة بإستمراريته في ظل عدم إستقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي".
 
وتلمس الخازن من الوزير القرم "حرصا مزدوجا على المواطنين الرازحين تحت أعباء الضائقة المالية والمعيشية الصعبة، وعلى قطاع الإتصالات المهدد بالإختناق والإفلاس".
 
وأثنى "أمام هذا الواقع الصعب، على جهود الوزير القرم، وعلى أدائه المسؤول، وعلى شفافيته في اتخاذ قراراته بدقة واتزان يوفق بين مصلحة المواطن وديمومة خدمات قطاع الإتصالات".

 
من ناحية أخرى، ثمن القرم والخازن "الجهود الجبارة التي قامت بها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تمكنت من تحرير الطفل ريان كنعان وأعادته سالما إلى ذويه".
 
 
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