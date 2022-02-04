نقابة المحررين أطلقت ورشة تطوير وتحديث...اليكم التفاصيل

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية خلوة مطولة في مقر النقابة برئاسة النقيب جوزف القصيفي يوم السبت الفائت، ناقش خلالها جدول الاعمال المتعلق بتعيين مستشاري النقابة وتشكيل اللجان وتسمية اعضائها، بالاضافة الى خطة عمل النقابة في المرحلة المقبلة.كما أطلقت نقابة المحررين ورشة تطوير النقابة وتحديثها، وتحصين المهنة والعاملين فيها، وأكدت في بيان انها تفتح أبوابها "أمام الراغبين من الزملاء بالانخراط فيها، لأننا معنيون جميعا بالنهوض بمهنتنا ومأسسة اطرها النقابية وتوطيد دعائم الممارسة السليمة لها".وقرر مجلس النقابة بنتيجة الخلوة ما يلي:1 - الموافقة على تعيين المستشارين الآتية اسماؤهم:فيرا جولهجيان، حسنا سعاده، ريما فرح،سناء صبرا، آلين فرح، ، مارلين وهبه، احمد درويش، احمد الغربي، جورج برباري، رمزي عبد الخالق، علي عيسى، رمزي منصور، مارون مارون، مارك بخعازي.2- تشكيل اللجان وتسمية اعضائها كالآتي:أ- لجنة التدريب المهني:يمنى شكر غريب رئيسة00، والزملاء ايمان شمص شقير، نضال ايوب، داود ابراهيم، مارلين خليفه ، ناتالي مبارك ابو كرم أعضاء.ب-لجنة المواقع الالكترونية:واصف عواضه رئيسا والزملاء: جوزف سمعان ، ميراي فغالي، جورج غره، محمد نمر، فرج عبجي، غسان الزعتري، محمد حمود، إكرام صعب أعضاء.ج- لجنة الشؤون الاجتماعية والمناسبات:هنادي السمرا رئيسة والزملاء: رندا ابو صالح، نانسي فاخوري، تانيا اسطفان، لميا شديد،رنا وهبه، ساره منصور ، دعاء حمصي ، حنان مرهج، ميراي بصيبص ، حسام الحسن، عماد الزغبي أعضاء.د- لجنة الشؤون الاقتصادية:جورج بكاسيني رئيسا والزملاء عصام شلهوب، جوزف فرح، منير الحافي، دانا حلاوي، باميلا ابراهيم، فاديا عثمان، مصطفى خازم أعضاء.ه- لجنة الشؤون الثقافية:سكارليت حداد رئيسة والزملاء: منى سكريه، جورج طرابلسي، عبد الغني طليس، صونيا الاشقر ، حبيب يونس، رولا عبدالله، كلود ابو شقرا، عبد الكريم فياض أعضاء.و- لجنة النشاطات الرياضية :غسان ريفي رئيسا. والزملاء: نمر جبر ، وديع عبد النور، سليم عواضه، محمد فواز، بهجت حمدان، ناجي شربل، طوني حايك، اسماعيل حيدر أعضاء.ز- لجنة التواصل مع كليات الإعلام وتطوير المناهج:وليد عبود رئيسا.والزملاء: غدير سعاده، غسان حجار، نعمت عازوري اوسي ، باسم عساف، نانسي السيد أعضاء.ح- لجنة الاتصالات الدولية والعربية:صلاح تقي الدين رئيسا. والزملاء : جانيت مسعد، ، ريما صيرفي، آني صرافيان، ريميال نعمه، وليد الحاج، عمر حلوه أعضاء.ط- لجنة الصحافة الفرنكوفونية:سكارليت حداد رئيسا. والزملاء : ميشال توما ، ميراي فارس بويز، ماري جوزف صادر صوايا، فادي نون، جو فرشخ أعضاء.ي- لجنة الحريات الاعلامية :علي يوسف رئيسا: غاده حلاوي ، والاعضاء: نورما ابي زيد، نجلاء حمود ، صمود غزال، ساره مطر.ك-لجنة الإعلام المرئي والمسموع:وليد عبود رئيسا: جورج صليبي ،رندلى جبور، جلال عساف، داليا داغر، بثينه عليق، عماد خياط، ربيكا ابو ناضر ، فؤاد خريس اعضاء.ل- لجنة انشاء الصندوق التعاضدي: علي يوسف رئيسا.والزملاء: كميل عبد الله ، حسين زلغوط، يوسف الهاشم، عماد شدياق، أعضاء.م- لجنة صحافيي الانتشار اللبناني:جوزف القصيفي رئيسا: كريستيان اوسي ، اندريه قصاص (كندا)، جوزف سعاده( الولايات المتحدة الاميركية) ، سايد مخايل ( اوستراليا)، ايلي مصبنجي( فرنسا) ، كميل الطويل( بريطانيا) ، جورج عيد( الإمارات العربية المتحدة) ، فادي جفال(قطر).وقد أنشأ مجلس النقابة لجنة للموارد المالية تعمل تحت إشراف مكتب مجلس النقابة ، وهدفها تنمية موارد النقابة لتستطيع القيام بالنشاطات المقررة وتوفير موارد دائمة لدعم صندوق النقابة. وتضم هذه اللجنة الزملاء غسان ريفي، ، احمد درويش، نبيل براكس، منير الحافي ، عامر الارناؤوط، ميشلين حداد .?- تجتمع اللجان خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان عن تشكيلها لتنتخب مقررين لها، وامناء سر لجلساتها، واعلان خطة عملها والبرنامج الزمني التنفيذي.وسمى مجلس النقابة الزميلين سعيد غريب ورامي نجم لعضوية المجلس الأعلى للصحافة اللبنانية.من ناحية اخرى، سيباشر مجلس النقابة بدءا من الأسبوع الحالي اتصالاته مع المعنيين المحليين والدوليين في قطاع الدواء لتحريك موضوع صيدلية النقابة.كذلك شكل مجلس النقابة لجنة من الزميلين واصف عواضه ووليد عبود، ومحامي النقابة الاستاذ انطوان حويس، لوضع اقتراحات لتعديل النظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة بغرض تحديثه وتطويره، وعرض هذه الاقتراحات على مجلس النقابة لمناقشتها واقرارها قبل رفعها إلى المراجع القانونية المختصة.كذلك سيكثف المجلس اتصالاته مع نقابتي المحامين في بيروت والشمال لتعيين محامين متطوعين من قبلهما للدفاع عن الزملاء الصحافيين والاعلاميين كافة للدفاع عنهم أمام القضاء في وجه اي ملاحقة يتعرضون إليها تتعلق بقضايا النشر.وكرر مجلس النقابة دعوته الزملاء الصحافيين والاعلاميين ممن تتوافر فيهم الشروط، ولم يتقدموا بعد بطلبات انتسابهم إلى النقابة، إلى المبادرة بتقديم هذه الطلبات للبت فيها بموجب القوانين الناظمة لهذا الموضوع.