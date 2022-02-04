مدير عام الزراعة يطلق "اليوم الوطني للنبيذ اللبناني" من مدينة جبيل

أطلق مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحّود، النسخة الأولى لـ"اليوم الوطني للنبيذ اللبناني" (La Journée nationale du vin Libanais) الذي ستستضيفه مدينة جبيل يوم الخميس 1 أيلول 2022.وأكّد لحود خلال لقائه رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور أن سبب اختيار مدينة بيبلوس "يعود إلى التعاون الذي بدأ بين وزارة الزراعة والبلدية ومنتجي النبيذ منذ العام 2015 حول موضوع احتضان تسويق النبيذ اللبناني، وذلك من خلال "مهرجان النبيذ بالأبيض والزهري" (Byblos en blanc et rosé)، إضافة إلى العلاقة التاريخيّة التي تربط تصدير النبيذ عبر السفن الفينيقيّة من جبيل الى الخارج منذ عام 3500 ق.م." وأوضح أنّ هذا اليوم "سيكون بالتعاون ما بين وزارة الزراعة وبلديّة جبيل والمنظّمة العامّة للكرمة والنبيذ والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ والاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ وشركة eventions. ويتضمّن ندوات لخبراء النبيذ حول ومواصفات تسويقه وجلسات تذوّق للمتخصصين إضافة الى معرض للمنتجين اللبنانيين".وأضاف أنّ "اليوم الوطني للنبيذ اللبناني" يهدف إلى زيادة تسويق النبيذ اللبناني في الأسواق المحليّة والخارجيّة وسيشارك فيه منتجي النبيذ من كل لبنان واتحاد غُرف التجارة والصناعة والزراعة، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحيّة وممثلي عن الانتشار اللبناني، والسوق اللبناني في لبنان والخارج وخبراء المنظّمة العالميّة للكرمة والنبيذ".بدوره، شكر زعرور وزارة الزراعة "على التعاون المستمرّ مع البلديّة" وأشاد بدور لحّود "وجهوده اللامتناهة في المواضيع كافّة التي تعنى بها الوزارة ومنها حماية النبيذ اللبناني، وبأهميّة الدور الذي يلعبه المدراء العامّين الكفوئين في الوزارات اللبنانيّة". وأعلن عن "استمرار جبيل بتنظيم "مهرجان النبيذ بالأبيض والزهري" الذي سينظّم هذا العام في ٣٠ حزيران، و ١ و٢ تمّوز، بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة eventions.