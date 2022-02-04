لبنان

منطقة جديدة تقع ضحية سرقة اغطية الريغارات!

Lebanon 24
04-02-2022 | 03:40
A-
A+
Doc-P-914802-637795680420266995.jpeg
Doc-P-914802-637795680420266995.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام عدد من اللصوص على سرقة اغطية الريغارات من أمام باتسيري الاورينتال عند المدخل الجنوبي لمدينة صور، وفروا الى جهة مجهولة.
مواضيع ذات صلة
سرقة اغطية الريغارات عادت إلى الواجهة (صور)
lebanon 24
04/02/2022 15:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قطعوا الاسلاك الكهربائية ورموها في الارض (صور)
lebanon 24
04/02/2022 15:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرصاص الطائش الى الواجهة من جديد (صور)
lebanon 24
04/02/2022 15:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة من بيروت تدمي القلوب.. رجلٌ مُقعد يبيعُ الكمامات تحت الشتاء!
lebanon 24
04/02/2022 15:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الريغارات

صور

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-02-04
06:06 | 2022-02-04
08:35 | 2022-02-04
08:22 | 2022-02-04
08:18 | 2022-02-04
08:10 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website