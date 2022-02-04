عون استقبل محافظ بعلبك - الهرمل وعرض معه أوضاع المنطقة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وعرض معه أوضاع المنطقة وحاجاتها اضافة الى واقع انتشار مخيمات النازحين السوريين في المنطقة.