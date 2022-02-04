لبنان

عون استقبل محافظ بعلبك - الهرمل وعرض معه أوضاع المنطقة

Lebanon 24
04-02-2022 | 04:22
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وعرض معه أوضاع المنطقة وحاجاتها اضافة الى واقع انتشار مخيمات النازحين السوريين في المنطقة.
 
 
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عون

بعلبك الهرمل

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