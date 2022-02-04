لبنان

السرقات وصلت الى نوافذ المباني... هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
04-02-2022 | 04:27
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دخل مجهولون فجر اليوم الى مبنى نور الايمان في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وقاموا بسرقة عدد من نوافذ الالمنيوم الموجودة على درج المبنى، ثم فروا الى جهة مجهولة، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
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