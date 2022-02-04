السرقات وصلت الى نوافذ المباني... هذا ما حصل في طرابلس

دخل مجهولون فجر اليوم الى مبنى نور الايمان في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وقاموا بسرقة عدد من نوافذ الالمنيوم الموجودة على درج المبنى، ثم فروا الى جهة مجهولة، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".