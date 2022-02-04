ابي المنى اطلع من وفد الاتحاد العربي للتطوع في البحرين عن ملخص نشاطاته

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت، وفد الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين برئاسة مستشار رئيس الاتحاد شربل قبلان يرافقه رئيسة وحدة المتطوعين في جمعية المقاصد كارينا النقاش والدكتورة حنان الشعار، في حضور الشيخ عامر زين الدين والشيخ سامي عبد الخالق، ‏ناقلا تحيات رئيس الاتحاد حسن أبو هزاع، ومقدماالى شيخ العقل ملخصا عن الأنشطة وشرح ا‏لاعمال التطوعية التي ينفذها الاتحاد العربي في الدول العربية وتطويرها وجعل التطوع مؤسسة قائمة بحد ذاتها تحت اشراف الاتحاد.