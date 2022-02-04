لبنان

"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الانتخابات في موعدها

Lebanon 24
04-02-2022 | 04:49
A-
A+
Doc-P-914823-637795723752832275.jpg
Doc-P-914823-637795723752832275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأّس رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً للكتلة في كليمنصو، حيث جرى نقاش مختلف المواضيع والشؤون العامة، وتحديداً الوضعين الاقتصادي والمعيشي وتداعيات الأزمات المستمرة على حياة المواطنين.

وأكدت الكتلة بنتيجة الاجتماع على متابعتها للعمل على المستوى النيابي والتشريعي والرقابي من أجل القيام بما يلزم لحماية ما يجب حمايته من حقوق الناس وتحقيقاً لحقوقهم الأساسية ومطالبهم الحياتية، وحثّ الحكومة والوزارات كافة على القيام بدورها على أكمل وجه.

ولفتت الكتلة إلى ضرورة تضمين مشروع الموازنة العامة كل ما هو أساسي لتوفير العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات عبر سياسة ضريبية عادلة تطال اصحاب الثروات والامكانات المالية على أسس تصاعدية، على أن تقرر الكتلة موقفها النهائي من مشروع الموازنة العامة بعد احالته من مجلس الوزراء على المجلس النيابي.

وشددت الكتلة على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده من دون أي تأخير او إبطاء وبعيداً عن محاولات عرقلته او تطييره من خلال محاولة ادخال تعديلات على قانون الإنتخاب فيما خص تصويت المغتربين، مؤكدة حق الناس في التصويت لاختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية بما يحفظ مسار تجديد المؤسسات الدستورية على طريق النضال للحفاظ على الكيان برمّته.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-02-04
06:06 | 2022-02-04
08:35 | 2022-02-04
08:22 | 2022-02-04
08:18 | 2022-02-04
08:10 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website