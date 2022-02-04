لبنان

نداءات عاجلة للقوى الأمنية.. ماذا يحصل عند مستديرة بحمدون؟

Lebanon 24
04-02-2022 | 05:04
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تشهدُ مستديرة بحمدون زحمة سير خانقة بسبب تراكم الثلوج.
 
ووفقاً لقناة الـ"MTV"، فقد أطلقت مناشدات للقوى الأمنية لإنقاذ المحتجزين في سياراتهم. 
 
 
 
 
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