في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!

أرسل بعض "السوبرماركات" الكبيرة رسائل نصية الى زبائنها تعلمهم انها قررت ابتداء من اليوم تقديم عرض على مختلف انواع الشوكولا، اذ ستبيع الحبة الواحدة بسعر يتراوح بين 7 الآف ليرة و9 الآف، في حين ان سعرها الحالي يقارب الـ20 الف ليرة.ولدى توجه بعض المواطنين الى هذه "السوبرماركات" اكتشفوا ان مختلف انواع الشوكولا المعروضة ضمن "العرض الكبير" تنتهي صلاحيتها خلال أيام أو أسابيع في أفضل الحالات، وبالتالي يبدو أن هذه "السوبرماركات" خزّنت الشوكولا على سعر صرف متدن وباعت ما تمكنت بأسعار نارية، وتحاول الآن بيع ما تبقى تحت مسمى العروض وحرق الأسعار.