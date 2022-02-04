لبنان

بو حبيب التقى سفيري ايطاليا واسبانيا في لبنان

Lebanon 24
04-02-2022 | 06:14
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بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع سفيرة ايطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومبارديير في المبادرة الكويتية واللقاءات التي اجراها خلال زيارته الكويت.
كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين .

كما التقى الوزير بو حبيب سفير اسبانيا لدى لبنان خوسيه ماريا فيري الذي نقل اليه شكر بلاده لمشاركة لبنان في اجتماعات برشلونة التي كانت  عقدت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي .كما تم البحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
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