لبنان

ابراهيم استقبل الحجار وبحثا في الشؤون الإنسانية والمعيشية للمواطنين

Lebanon 24
04-02-2022 | 06:21
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار وبحث معه في الأوضاع العامة في البلاد، وتم تداول الشؤون الإنسانية والأمور المعيشية والحياتية للمواطنين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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عباس ابراهيم

هيكتور الحجار

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