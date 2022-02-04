ابراهيم استقبل الحجار وبحثا في الشؤون الإنسانية والمعيشية للمواطنين

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار وبحث معه في الأوضاع العامة في البلاد، وتم تداول الشؤون الإنسانية والأمور المعيشية والحياتية للمواطنين.