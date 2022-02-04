ميقاتي ترأس اجتماعا ماليا بحث في ملف الموازنة والتقى كومارجاه

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.

كما رأس إجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معرّاوي تم خلاله البحث في ملف الموازنة العامة تحضيرا لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري.