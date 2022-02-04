محافظ البقاع اجرى اتصالات مع المعنيين للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة العاصفة

اجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، للبقاء على جهوزية تامة خلال المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان وبخاصة البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.وتمنى أبو جودة على المواطنين "أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنب سلوك الطرقات الجبلية الا عند الضرورة وذلك حفاظا على سلامتهم".