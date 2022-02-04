ماراتون فايزر في الهرمل

قامت بلدية الهرمل بالتعاون مع منظمة "ميدير" ووزارة الصحة بماراتون لقاح فايزر من عمر 12 سنة وما فوق، دون العودة الى التسجيل المسبق على المنصة، وشمل التلقيح صغار السن من الطلاب ولاقت الحملة اقبالا من المواطنين.تأتي اهمية هذه الحملة في ظل الموجة الكبيرة من اوميكرون السريع الانتشار على امل ان تساهم هذه النشاطات والاجراءات الحد من انتشار الوباء للوصول الى المناعة المجتمعية.