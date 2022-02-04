نديم الجميل يتحرّك لتشكيل لائحته الانتخابية وفق مسار حزب "الكتائب"

على رغم الطابع الأورثوذكسي الطاغي على شكل ومضمون المعركة الإنتخابية في دائرة بيروت الأولى، فإن خصوصية الأشرفية والرميل والصيفي الحزبية تفرض نفسها عند كل استحقاق، لا سيما في الانتخابات النيابية.

وفي هذا الاطار، لفت مصدر حزبي الى "التحرك السياسي للنائب المستقيل نديم الجميل والزيارات المكوكية التي يقوم بها منذ فترة من أجل بلورة نواة لائحته لإنتخابات 2022 التي سيكون شعارها سيادياً بإمتياز إنطلاقاً من تاريخ الأشرفية والمسار السياسي لقيادة حزب الكتائب والحملة الإعلامية الإنتخابية التي أطلقها".

وأوضح المصدر أنّ "التحالفات في لائحة نديم الجميل قد تكون مع نواب مستقلين وقوى المعارضة والقوى التغييرية من دون أن يعني الامر وجود خلافٍ أو تناحر مع القوات اللبنانية التي ستشكل لائحة مع بعض الشخصيات التقليدية في بيروت الأولى".