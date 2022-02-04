لبنان

الرصاص الطائش الى الواجهة من جديد (صور)

Lebanon 24
04-02-2022 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تضرر عدد من السيارات في مدينة الميناء نتيجة الرصاص الطائش الذي أطلق خلال تشييع احد ابناء المنطقة.
 
 
 
 


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رصاص طائش

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