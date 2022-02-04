لبنان

بعدما هدده بالسكين.. صاحب محل مجوهرات أحبط محاولة سرقة لمتجره

Lebanon 24
04-02-2022 | 07:46
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان صاحب محل مجوهرات في مدينة صور، هو بسام ح. ع.، أحبط محاولة سرقة محله في السوق التجاري، بعدما دخل مجهول وهدده ووضع سكينا في رقبته الا انه أفلت منه وضربه، مما اضطر اللص الى الفرار من المحل.
 
وأصيب صاحب المحل بخدوش في رقبته. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادثة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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