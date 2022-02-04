لبنان

قطعوا الاسلاك الكهربائية ورموها في الارض (صور)

Lebanon 24
04-02-2022 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من اللصوص  بالتعدي على الاسلاك الكهربائية في بلدة المجدل  في وادي خالد، اذ عمدوا الى قطع الأسلاك ورميها على الارض.

وطالب الأهالي  شركة الكهرباء برفع الاسلاك عن الأرض نظرا لانها تشكل خطرا على أبناء المنطقة.
 
 
 
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