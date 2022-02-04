لبنان

كيف كانت حركة المطار في الشهر الأول من العام 2022؟

Lebanon 24
04-02-2022 | 08:18
A-
A+
Doc-P-914901-637795847099241002.png
Doc-P-914901-637795847099241002.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت زيادة  بنسبة 77 بالمئة في الشهر الأول من العام الجديد مقارنة بالشهر الأول من العام الفائت 2021 ، حيث ارتفع عدد القادمين الى لبنان الى اكثر من 128 بالمئة ، كما ارتفع عدد المغادرين منه بنسبة 52 بالمئة.

وسجلت زيادة ايضا في عدد الرحلات الجوية من والى لبنان.

وقد توزعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني 2022 على الشكل التالي: 

المسافرون:
بلغ مجموع الركاب خلال الشهر الأول من العام الحالي 364 ألفاً و 623 راكباً مقابل 205 آلاف و 753 راكباً في الشهر الأول من العام 2021 اي بزيادة 77,21 بالمئة . اذ  ارتفع عدد الواصلين الى لبنان بنسبة 128,88 بالمئة وبلغ 153 ألفاً و 279 راكباً ، كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 52,50 بالمئة وسجل 210 آلاف و 583 راكباً . اما المسافرين بطريق الترانزيت فبلغ عددهم  761 راكباً ( بزيادة 8,25 بالمئة ).
 
حركة الطائرات:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال  شهر كانون الثاني الفائت 3669 رحلة ( بزيادة 45,76 بالمئة ) ، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 45,71 بالمئة وسجل 1836 رحلة ، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة بنسبة 45,82 بالمئة وبلغ 1833 رحلة.

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:23 | 2022-02-04
11:08 | 2022-02-04
10:55 | 2022-02-04
10:51 | 2022-02-04
10:50 | 2022-02-04
10:50 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website