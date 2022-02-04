وزير الدفاع زار مديرية المخابرات في اليرزة

زار وزير الدفاع الوطني موريس سليم بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، مديرية المخابرات في اليرزة حيث كان في استقباله مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي، واطلع على وضع الجيش ومهام المديرية، ومستجدات الوضع الأمني في البلاد. ونوّه الوزير سليم بالإنجازات التي تقوم بها المديرية.