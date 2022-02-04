دهم معامل تصنيع مخدرات في الشراونة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 4 / 2 / 2022، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك معامل لتصنيع المخدرات، وضبطت عددا من الآلات وكمية من المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع، وقد عملت القوة على تلف المواد المضبوطة".