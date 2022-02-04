لبنان

جديد غادة عون ضد سلامة... 5 عقارات كسروانية تحت يد القضاء( صورة)

Lebanon 24
04-02-2022 | 08:41
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بعد ان  أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التصرّف بـ6 عقارات تابعة له، نشرت مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام"، صورة مفصلة عن القرار تظهر العقارات الـ5 التابعة للحاكم والمتواجدة في محافظة كسروان. 
 

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