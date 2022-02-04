رؤية "البيئة" لقطاع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.. اليكم التفاصيل

عقد اجتماع، في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، لعرض رؤية وزارة البيئة لقطاع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة واطلاق المسار الحواري، في حضور وزراء البيئة ناصر ياسين والصناعة جورج بوشكيان والدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء عساكر، رئيس لجنة البيئة النيابية النائب اكرم شهيب وعدد من النواب، وممثلين عن الجمعيات التي تعنى يشوؤن البيئة اضافة الى ممثلي الادارات المعنية.شهيبافتتح النائب شهيب الاجتماع، مشيرا الى مشكلة النفايات، وقال: "رغم هذه المشكلة يبقى الامل بمثل هذا اللقاء، الذي ما كان، لولا وزير نشيط وفريق متجانس يملك من العلم والمعرفة والاحترافية والنشاط الذي نأمل معه ومعكم ان نصل الى ادارة مستدامة للنفايات الصلبة المنزلية".اضاف: "الدعوة اليوم هي لعرض رؤية وزارة البيئة لقطاع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. ارحب بكم آملا النجاح في ان نخرج برؤية موحدة علها تكون مستقبلا حلا مستداما لملف خلافي تاريخي بين مدارس بيئة مختلفة. واذكر ان هذا الملف هو ملف مستعص لم يجد الحل رغم كل المحاولات، بعضها جاد والاكثر نظري منذ عقود اربعة. الجميع خاض في هذا الملف ولكنهم عجزوا مع الاسف، لان هذا الملف بقي رهن الفيتوات المناطقية والمصالح المالية والسياسية والحسابات الانتخابية".وتابع: "اذكر ان ما قدمه الوزير ياسين يتلخص بالانتقال الى اللامركزية في ادارة القطاع وتعديل قانون النفايات لناحية اعطاء البلديات حقوق وسلطة مالية مباشرة وخلق هيئة ناظمة تشرف على هذا القطاع. وبعد الاجتماع الذي عقد برئاسة دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعطى رئيس الحكومة تعليمات الى المعنيين لتأمين الموافقات، ووقع العقد في المالية وأرسل الى وزارة الطاقة لاستكمال الاجراءات، وذلك لاهمية الاستفادة كهربائيا مستقبلا من المطامر التي ستكون جزءا من اي حل وتوزع مجانا، وهي من الحوافز التي تشجع البلديات والمناطق، تجنبا لاضرار الحرق على تغير المناخ وعلى الصحة".وأكد ان "رؤية وزارة البيئة توفر الربح الكامل للكهرباء، وتؤمن تشغيل اليد العاملة"، وقال: "لنتعاون ونتخلص من مشكلة عمرها من عمر مكبي برج حمود والنورماندي".وزير البيئةثم عرض الوزير ياسين لرؤية وزارة البيئة حول موضوع التنمية المستدامة، مشيرا الى "أهمية الاقتصاد الدائري"، وقال: "يجب ان يكون لدينا قطاعات صناعية تستخدم هذه المواد بالطريقة المناسبة"، مؤكدا "ان لدينا خطوات حقيقية"، لافتا الى "ان الترابط بين البيئة والصناعة هو ترابط عضوي واساسي".وزير الصناعةمن جهته، اكد الوزير بوشكيان "ان ترابط البيئة والصناعة يكملان بعضهما، لا سيما وان بعض المواد التي تنتج بالفرز البيئي يعاد تدويرها وتصنيعها وتشغل قطاعات وعمال، علينا ان ننظر نظرة جديدة الى المستقبل لنبدأ بالطريقة الاصلاحية للبلد. لدينا كل شيء والموضوع يتطلب تضامنا ووقفة مستقبلية. معالي الوزير ياسين يمثلني ولديه كل الدعم، هذا الموضوع استراتيجي وسيادي للبنان".جمعيات بيئيةبعد ذلك، جرى عرض لمبادرات الجمعيات البيئة عن الفرز من المصدر والتحديات ذات الصلة كما جرى عرض لمبادرات الصناعيين في هذا المجال.