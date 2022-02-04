في هذه المنطقة... سرقات بالجملة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة دراجة نارية من أمام "مشروع عباس" في بلدة ديرعمار تعود ملكيتها للمواطن "ا. م"، كما قاموا بسرقة "موتار" لضخ المياه تابع لاحدى الشقق السكنية.