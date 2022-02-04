لبنان

في هذه المنطقة... سرقات بالجملة

Lebanon 24
04-02-2022 | 09:37
A-
A+
Doc-P-914919-637795899759242585.jpg
Doc-P-914919-637795899759242585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة  دراجة نارية من أمام "مشروع عباس" في بلدة ديرعمار تعود ملكيتها للمواطن "ا. م"، كما قاموا بسرقة "موتار" لضخ المياه تابع لاحدى الشقق السكنية.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعدما هدده بالسكين.. صاحب محل مجوهرات أحبط محاولة سرقة لمتجره
lebanon 24
04/02/2022 18:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
منطقة جديدة تقع ضحية سرقة اغطية الريغارات!
lebanon 24
04/02/2022 18:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة الأسلاك الكهربائية تابع... هذا ما حصل في وادي خالد
lebanon 24
04/02/2022 18:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم من نهرا بخصوص عمليات سرقة كابلات الكهرباء
lebanon 24
04/02/2022 18:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

دير عمار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:23 | 2022-02-04
11:08 | 2022-02-04
10:55 | 2022-02-04
10:51 | 2022-02-04
10:50 | 2022-02-04
10:50 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website