منح مالية للتعاونيات والجمعيات والمجموعات النسائية المشاركة في مشروع منظمة الأغذية والزراعة

وقعت اليوم تعاونيات وجمعيات ومجموعات نسائية على استلام عقود منح مالية مع منظمة الأغذية والزراعة لتنفيذ خطط عملها، ضمن إطار المشروع الممول من حكومة كندا الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات "دعم التعاونيات والجمعيات النسائية في قطاع الأغذية والزراعة في لبنان" المعروف بـ "رائدات الريف".فقد وقعت أربع مجموعات نسائية من الجنوب والشمال وجبل لبنان والبقاع العقود بحضور المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالإنابة في لبنان ايتيان كاريم وريما حجار من وزارة الزراعة ومسؤول برنامج التنمية في دائرة الشؤون الدولية الكندية خوان اوكامبو.ويعتبر حفل التوقيع الرمزي بداية عملية التوقيع على 150 اتفاقية منح مالية للمجموعات النسائية، وهو حدث مهم في إطار هذا المشروع يأتي بعد عامين من استفادة ما يفوق 250 تعاونية وجمعية ومجموعة نسائية من التدريب على مواضيع تتعلق بالتعاونيات وبإدارة الأعمال وبمواضيع مختلفة ذات الصلة من مختلف المناطق اللبنانية.كاريموقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالإنابة في لبنان: "تمثل هذه المجموعات النسائية قصص نجاح. وفي ظل الأزمات الحالية، إن بناء الإقتصاد القوي يحتاج إلى أن يتم التركيز على الزراعة وعدم إغفال النساء بعد اليوم. بهذا الدعم الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها، ستتمكن هذه النساء من إدارة أعمالهن وجعلها مستدامة".