اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي: التحركات مستمرة

اعلنت "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي"، في بيان، انه "لليوم الثالث على التوالي جاء اعتصام اللجنة الفاعلة اليوم امام السرايا في زحلة للمطالبة بحقوق الاساتذة التي وعدوا بها، بدل نقل، راتب شهري، المساعدة الاجتماعية، العقد الكامل، وغلاء معيشة يوازي سعر صرف الدولار، والحوافز 90 دولارا التي لم تصرف الا لعدد قليل منهم".وأوضحت ان "كل هذه الوعود لم ينل منها المتعاقد ليرة واحدة".واكدت اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين "الاستمرار في قرار اللاعودة والتحركات ستكون غدا الساعة 10 قبل الظهر امام شكيب جابر في عاليه، والساعة 11 عند مدخل حاصبيا".