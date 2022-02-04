درويش: لتعزيز الرقابة ولجم التفلت بالأسعار

كتب عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر":

"وجب تعزيز الرقابة ولجم التفلت بالأسعار خاصة ان انخفاض الدولار الكبير لم يوازيه انخفاض بالأسعار مما يفرض التدخل لوقف الاستغلال من قبل بعض المحتكرين لتحقيق ارباح على حساب المواطن.كما ان وضع لائحة أسعار للمواد الاستهلاكية الرئيسية تصدر عن وزارة الاقتصاد يحدّ من هذا التفلت".