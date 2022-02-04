إنخفاض اضافي في دولار صيرفة.. كم بلغ حجم التداول؟

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: "بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم 35,000,000$ خمسة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 20900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".ولفت البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" يوم أمس الخميس 16,000,000$ ستة عشر مليون دولار أميركي بمعدل 21100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.