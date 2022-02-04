لبنان

سلام استقبل سفير المكسيك في لبنان

Lebanon 24
04-02-2022 | 10:36
A-
A+
Doc-P-914935-637795929938768709.jpg
Doc-P-914935-637795929938768709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير المكسيك في لبنان خوسيه إغناسيو مادراسو، وجرى البحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.  كما استقبل الوزير سلام وفداً من مزارعي القمح في البقاع. وتم التداول بأهمية تصدير القمح المنتج محلياً الذي لا يصلح لصنع الخبز لما يعود بمصلحة ومنفعة للمزارعين. وتم ايضاً عرض موضوع التسريع في اجراءات دفع التعويض الخاص لمزارعي القمح العائد للسنوات السابقة.
ثم استقبل جمعية التجارة العادلة في لبنان في لقاء خُصص لمتابعة معرض  SIAL في باريس في تشرين الاول ٢٠٢٢ الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع جمعية الصناعيين برعاية السفارة اللبنانية في فرنسا وحضور الوزير سلام.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2022-02-04
17:00 | 2022-02-04
17:00 | 2022-02-04
16:52 | 2022-02-04
16:48 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website