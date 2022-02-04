سلام استقبل سفير المكسيك في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير المكسيك في لبنان خوسيه إغناسيو مادراسو، وجرى البحث في العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. كما استقبل الوزير سلام وفداً من مزارعي القمح في البقاع. وتم التداول بأهمية تصدير القمح المنتج محلياً الذي لا يصلح لصنع الخبز لما يعود بمصلحة ومنفعة للمزارعين. وتم ايضاً عرض موضوع التسريع في اجراءات دفع التعويض الخاص لمزارعي القمح العائد للسنوات السابقة.

ثم استقبل جمعية التجارة العادلة في لبنان في لقاء خُصص لمتابعة معرض SIAL في باريس في تشرين الاول ٢٠٢٢ الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع جمعية الصناعيين برعاية السفارة اللبنانية في فرنسا وحضور الوزير سلام.