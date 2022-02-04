لبنان

أسلحة وذخائر وممنوعات... هذا ما ضبطه الجيش

Lebanon 24
04-02-2022 | 10:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوة من الجيش عملية دهم لمنزل المدعو  "ح.ز" في حي الشراونة في مدينة بعلبك، حيث تم ضبط مجموعة من الاسلحة والممنوعات والذخائر.
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