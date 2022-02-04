أسلحة وذخائر وممنوعات... هذا ما ضبطه الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوة من الجيش عملية دهم لمنزل المدعو "ح.ز" في حي الشراونة في مدينة بعلبك، حيث تم ضبط مجموعة من الاسلحة والممنوعات والذخائر.